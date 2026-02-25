Arranca la venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia

La Fiesta Nacional de la Vendimia puso primera y este miércoles 25 de febrero, desde las 13.00, se habilitará la venta de entradas para las dos noches principales en el Teatro Griego Frank Romero Day. Los tickets se consiguen hasta agotar stock a través de la plataforma EntradaWeb y la expectativa es alta, como cada año.

El espectáculo de este 2026 llevará por nombre “90 cosechas de una misma cepa" y estará bajo la dirección general de Pablo Perri. El Acto Central será el sábado 7 de marzo e incluirá la elección y coronación de la nueva soberana nacional.

La segunda noche, el domingo 8 de marzo, se realizará la tradicional Repetición, con el mismo despliegue artístico y el cierre musical a cargo de Luciano Pereyra junto a músicos mendocinos. Se espera que miles de personas vuelvan a colmar el teatro griego para vivir la fiesta máxima de la provincia.

El público mendocino podrá acceder a un remanente de tickets desde este miércoles a las 13. Para el Acto Central, los valores van desde $14.000 en el sector Bonarda hasta $42.000 en Malbec, pasando por Cabernet Sauvignon ($28.000), Chardonnay ($21.000) y Tempranillo en sus distintas ubicaciones.

En la Repetición del domingo, los precios son más bajos. El sector Malbec cuesta $28.000; Cabernet Sauvignon $21.000; Chardonnay $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4 $28.000; Tempranillo 1 y 5 $21.000 y Bonarda $11.000.

La compra se realiza de forma online, pero luego será obligatorio hacer el canje por la entrada física. Ese trámite podrá concretarse desde el lunes 2 de marzo en distintos puntos habilitados de la provincia.

Dónde canjear los tickets y qué pasa lunes y martes

Los puntos de canje funcionarán del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18, en el Teatro Independencia, el Espacio Julio Le Parc, el Auditorio Ángel Bustelo y la Subsecretaría de Cultura. En el sur y el Valle de Uco también habrá sedes habilitadas, como el Teatro Roma y el Auditorio Municipal de Tunuyán.

Además del fin de semana vendimial, todavía quedan entradas para los shows del lunes 9 y martes 10 de marzo. Esas noches no incluyen la repetición del Acto Central, sino recitales completos con artistas nacionales y locales.

El lunes se presentarán Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla, Q' Lokura y Eugenia Quevedo junto a la Banda de Carlitos. El martes será el turno de Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva, con entradas que van desde $35.000 y abonos disponibles para ambas jornadas.