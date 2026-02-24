Hockey sobre césped: comienza el Vendimia y estas son todas las novedades del torneo
El Torneo Vendimia A de hockey césped inicia con duelos en Damas y Caballeros. Fixture completo, sedes y horarios de la primera fecha.
Con partidos en ambas ramas y presencia de los principales clubes de Mendoza, este martes 24 y miércoles 25 se pone en marcha el Torneo Vendimia A. La acción se repartirá entre las canchas de Godoy Cruz y Malvinas Argentinas, con duelos correspondientes a las categorías A, B y C en Damas, y 1, 2 y 3 en Caballeros.
Vendimia Hockey sobre césped - Martes 25 de febrero - Damas
20:00 | B — Marista vs Murialdo (Godoy Cruz)
20:30 | C — Banco Mendoza vs Regatas / Andino (Malvinas)
21:45 | A — Los Tordos vs Alemán (Godoy Cruz)
Vendimia Hockey sobre césped - Miércoles 25 de febrero - Caballeros
20:00 | 2 — Murialdo vs Regatas / Andino (Godoy Cruz)
20:30 | 3 — Vistalba vs Banco Mendoza (Malvinas)
21:45 | 1 — Alemán vs U.N.C (Godoy Cruz)
El Vendimia levanta el telón con partidos atractivos y promesa de alto nivel desde el primer día. Ideal para volver a la cancha y vivir el mejor hockey mendocino.