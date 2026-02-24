Hockey sobre césped: comienza el Vendimia y estas son todas las novedades del torneo

Con partidos en ambas ramas y presencia de los principales clubes de Mendoza, este martes 24 y miércoles 25 se pone en marcha el Torneo Vendimia A. La acción se repartirá entre las canchas de Godoy Cruz y Malvinas Argentinas, con duelos correspondientes a las categorías A, B y C en Damas, y 1, 2 y 3 en Caballeros.