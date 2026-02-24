La llamativa estrategia de Prestianni para defenderse ante la UEFA: denunciaría a Vinícius

A una semana del escándalo, aseguran que Gianluca Prestianni apelará frente a las acusaciones de Vinícius y presentará una contradenuncia.

A una semana del incidente de racismo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr, el escándalo parece estar todavía bastante lejos de finalizar. Durante el fin de semana, la UEFA decidió suspender al futbolista argentino de manera provisoria mientras continúan analizando los hechos para llegar a una resolución definitiva.

A pesar de esta medida preventiva que le impedirá jugar la revancha este miércoles contra el Real Madrid, Benfica decidió respaldar a su jugador. El ex Vélez viajó a España junto al resto del plantel y se espera que esté presente en el Bernabéu pese a que no pueda sumar minutos y la hostilidad con la que lo recibirá el público local.

El cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius que desató el escándalo El cruce entre Vinícius y Prestianni Aún no se sabe cuál será la última palabra del máximo ente del fútbol europeo y si le aplicará o no una sanción ejemplar al joven delantero de 20 años. Pero el oriundo de Ciudadela, que viene insistiendo desde el martes pasado en que nunca la dijo "mono" al crack brasileño, no tiene pensado quedarse callado y aseguran que tiene planificado un peculiar contrataque.

Según informó el diario británico The Times, Prestianni, además de negar nuevamente las acusaciones en su contra, presentará una contradenuncia en al que alegará que Vinícius lo llamó "enano" antes de que él le hubiera dicho nada. De todos modos, la misma fuente señala que esta estrategia no cambiaría demasiado el panorama si logran determinar que en efecto profirió insultos racistas.