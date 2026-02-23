La postura del Benfica tras la polémica sanción de la UEFA a Prestianni

La medida disciplinaria está vinculada a un presunto episodio de insultos racistas contra el brasileño Vinícius Júnior durante el encuentro de ida disputado en Lisboa, que terminó con triunfo del conjunto español por 1-0.

La decisión fue comunicada este lunes por el organismo europeo, que designó a un inspector de ética y disciplina para investigar lo ocurrido bajo la posible infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario, relacionado con comportamientos discriminatorios.

En un comunicado oficial, el club portugués expresó su desacuerdo con la medida y anticipó que recurrirá la decisión: “El Sport Lisboa e Benfica tomó conocimiento de la decisión de la UEFA de aplicar una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni , en el marco de la investigación en curso relativa al incidente ocurrido en el partido frente al Real Madrid”.

Además, la institución lamentó el impacto inmediato de la sanción en lo deportivo: “El club lamenta verse privado del jugador mientras el proceso aún está en investigación y apelará esta decisión de la UEFA , aunque difícilmente los plazos en cuestión tendrán algún efecto práctico para el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones”.

Gianluca Prestianni Benfica apelará la sanción de la UEFA a Prestianni. @SLBenfica

La suspensión provisional deja a Prestianni fuera de un partido clave, en el que Benfica intentará revertir la serie tras la derrota sufrida en la ida en condición de local. El encuentro de vuelta se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, donde el equipo portugués buscará dar el golpe ante uno de los grandes candidatos al título.

Mientras tanto, el proceso disciplinario continúa su curso y será determinante para establecer responsabilidades y eventuales sanciones definitivas.

El mensaje institucional contra la discriminación

En el mismo comunicado, Benfica reafirmó su postura histórica frente a este tipo de situaciones: “ Benfica reafirma igualmente su compromiso inquebrantable en la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación”.

El club subrayó que estos valores forman parte de su identidad y recordó su trabajo institucional: “Valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción cotidiana, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en grandes figuras de la historia del club, como Eusébio”.