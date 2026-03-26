Comienza el Repechaje intercontinental para el Mundial 2026: Bolivia enfrenta a Surinam y Jamaica a Nueva Caledonia

La Selección de Bolivia quiere regresar a la Copa del Mundo después de 32 años de ausencia y se mide esta tarde-noche con Surinam en México.

La Selección de Bolivia enfrentará hoy a su par de Surinam por las semifinales del Repechaje para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El partido a las 19:00 (hora de Argentina) en el Estadio BBVA de la Ciudad de Monterrey y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado es el australiano Alireza Faghani.

La Verde viene de quedar séptima en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, lo que le permitió finalizar por delante de Venezuela, Perú y Chile y soñar con su primera clasificación a una Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994. En aquella ocasión, quedó última en el Grupo C con solo un punto, producto del empate con Corea del Sur y de las derrotas frente a Alemania y España.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2036397541676445872?s=20&partner=&hide_thread=false The last chance!



Six spots remain. Only 22 nations still have a chance to qualify! #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Xk1FLJMUDL — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 24, 2026 En caso de conseguir la tan ansiada clasificación, Bolivia disputará un Mundial por cuarta ocasión en su historia. Además de Estados Unidos 1994, también dijo presente en Uruguay 1930 y Brasil 1950, aunque no pudo conseguir ningún triunfo en dichas participaciones.

Del otro lado estará Surinam, que se metió en el Repechaje de manera casi milagrosa ya que finalizó segunda en el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf y clasificó solo por haber metido más goles que Honduras en la tercera ronda. El ganador de este cruce se clasificará a la gran final de esta llave, donde espera la Selección de Irak, en un encuentro que se disputará el 31 de marzo también en Monterrey.

Jamaica enfrenta a Nueva Caledonia en la otra llave del Repechaje Unas horas más tarde, a las 00:00 del viernes, por la otra llave del Repechaje, se medirán Jamaica contra la humilde Nueva Caledonia. El ganador de este duelo, que tiene como claro favorito al seleccionado caribeño, enfrentará en la próxima instancia a la Repúbliica Democrática del Congo.