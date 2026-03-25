El tremendo sincericidio de Vinícius Jr sobre las chances de Brasil en el Mundial 2026

Previo al amistoso con Francia en Estados Unidos, Vinícius habló en conferencia y soltó una fuerte sentencia que expone el presente del Scratch.

Lejos de inflar el pecho como en otras épocas, la Selección de Brasil eligió un perfil bajo en la antesala del Mundial 2026. Y el que puso en palabras ese momento fue nada menos que Vinícius Jr, quien habló sin filtro sobre la etapa de reconstrucción que atraviesa la Canarinha y sorprendió con su sinceridad.

En la previa al amistoso ante Francia en Estados Unidos, el delantero del Real Madrid no esquivó el momento que vive el equipo de Carlo Ancelotti. La Verdeamarela viene de cerrar unas Eliminatorias para el olvido, en las que terminó quinto -su peor marca histórica- y eso impacta directamente en cómo se perciben de cara a la Copa del Mundo que comenzará en 78 días.

La sinceridad de Vinicíus Jr: ¿Brasil es candidato a ganar el Mundial? En ese contexto, Vini fue contundente: “No somos favoritos, ni queremos serlo. Queremos llegar a la Copa del Mundo como estamos llegando a los amistosos: con tranquilidad, paciencia y enfocados en lo que estamos trabajando”.

En esa misma línea, el crack brasileño también dejó en claro cuál es su rol dentro del Scratch, alejándose de cualquier objetivo individual: “El protagonismo puede ser de cada jugador en cada partido. Yo no quiero ser artillero, quiero hacer mi trabajo y ser campeón”, sentenció en conferencia de prensa.

Vinicius Brasil 243477.jpg Vini no cree que Brasil sea favorito en la Copa del Mundo. Foto: NA Otro de los puntos que tocó fue la influencia de Ancelotti, con quien ya compartió mucho tiempo en España. El entrenador italiano asumió en mayo y ya empezó a marcar su impronta. “Ancelotti entiende la forma en la que tenemos que jugar. Con tantos atacantes, claro que vamos a jugar a atacar”, resumió Vinícius.