Boca llevará visitantes a Córdoba: cuántas entradas le dieron para el duelo ante Talleres

Luego de la fecha FIFA, Boca jugará ante Talleres por la fecha 13 con la presencia de su público en las tribunas del Mario Alberto Kempes. Los detalles.

Este miércoles se confirmó una noticia muy esperada por los hinchas de Boca. Tras el parate por la fecha FIFA, el club de Ribera podrá contar con público visitante en su próximo partido ante Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura.

La confirmación llegó desde la propia T, que a través de un comunicado oficial anunció que los simpatizantes del Xeneize ocuparán la Tribuna Sur del Mario Alberto Kempes. A su vez, también se comunicó la cantidad de tickets que se pondrán a disposición: serán 11.000 localidades, aunque todavía no se dieron a conocer precios y se informarán a su debido tiempo.

Boca contará con la presencia de su público ante Talleres de Córdoba: ¿cuándo se juega? En cuanto a la fecha del partido, todavía es una incógnita. Teniendo en cuenta que la semana posterior arranca la Copa Libertadores, lo ideal para Boca es que se juegue el jueves 2 de abril por la noche, pero desde el Matador pretensen que sea el viernes 3. En definitiva, la decisión final se conocerá cuando la AFA publique el cronograma oficial en las próximas horas.

Para el Xeneize, claro, no será una situación inédita. Es que ya tuvo la posibilidad de contar con público visitante en su visita a Lanús por la fecha 7, donde cerca de 12.500 hinchas dijeron presente en la Fortaleza y disfrutaron de una contundente victoria por 3-0 del equipo de Claudio Úbeda.