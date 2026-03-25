El fuerte guiño de River a Otamendi luego de sus declaraciones sobre un posible futuro en el club

Luego de sus declaraciones sobre la posibilidad de jugar en el River de Coudet, el campeón del mundo recibió un fuerte guiño por parte de la dirigencia.

Las declaraciones de Nicolás Otamendi sobre un posible futuro en River no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron repercusión en el mundo riverplatense. Su enigmático “veremos” ante la consulta sobre una eventual llegada a Núñez dejó la puerta entreabierta y alimentó la ilusión de los hinchas.

En ese contexto, el vicepresidente Ignacio Villarroel tomó la palabra y reconoció públicamente el interés del club. Destacó el perfil del defensor, al que describió como “hincha de River, jugador de Selección, campeón del mundo y muy interesante para considerar”, aunque también se encargó de bajar el tono al remarcar que no hubo contactos formales.

Brito, Tapia e Ignacio Villarroel. Foto: AFA Ignacio Villarroel le lanzó un fuerte guiño a Otamendi. Foto: AFA El guiño del vicepresidente de River a Otamendi “Ahora mismo estamos en competición y él está jugando para el Benfica. No hablamos. El tema, hoy, no está sobre la mesa”, sentenció durante el evento Ion by 2Build 2026 organizado en Cascais, al Oeste de Lisboa. Además, el dirigente explicó que la situación actual del futbolista en Benfica impide avanzar en cualquier negociación. Con el equipo en plena competencia, Villarroel aseguró que el tema no está sobre la mesa y evitó profundizar, manteniendo una postura cauta.

Además, dejó entrever que cualquier definición podría postergarse hasta después del Mundial, momento en el que también se resolverá el futuro del jugador una vez que finalice su contrato en Portugal: "Todos sabemos el amor que existe del hincha a Otamendi y de Otamendi al club. Es uno de los grandes jugadores de la historia de la Selección. El hincha de River y el hincha argentino lo reconoce y se identifica con él porque es un líder, defendiéndole las espaldas a Messi, a Julián (Álvarez), a todos”, agregó.