Conmebol cambió la fecha del debut de River en la Copa Sudamericana: el nuevo día y horario

La visita de River a Blooming de Bolivia, que estaba programada para el 9 de abril a las 21:30, fue modificada por el ente sudamericano. ¿Cuándo se juega?

A tomar nota, Chacho: River debutará en la Copa un día antes de lo estipulado.

La agenda de River en la Copa Sudamericana sufrió un retoque de último momento. La Conmebol confirmó cambios en la programación de la primera fecha y el debut oficial del equipo de Eduardo Coudet frente a Blooming cayó en la bolsa de los partidos que se vieron modificados.

El nuevo día y horario del debut de River en la Copa Sudamericana El encuentro en Santa Cruz de la Sierra, que originalmente iba a jugarse el jueves 9 de abril, pasó al miércoles 8, aunque mantendrá el mismo horario: 21.30. Un ajuste menor en el calendario, pero que impacta directamente en la planificación del viaje y en la organización de los días previos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/2036565511706640571&partner=&hide_thread=false ¡El fixture actualizado de la primera fecha de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/A4j8W33cFt — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 24, 2026 Así, con este nuevo escenario, el plantel millonario deberá adelantar su salida rumbo a Bolivia y viajaría el martes, un día antes de lo que estaba previsto. Pero el cambio no se queda solo en el plano internacional: también podría haber cambios en lo que respecta al regreso de River post fecha FIFA.

Porque claro, si bien todavía no está oficializado, el Millonario iba a recibir a Belgrano el domingo 5 en el Monumental. Con esta modificación, lo más probable es que ahora eso suceda el sábado 4, aunque en las próximas horas será anunciado por la AFA.

Después del estreno copero, River entrará en una seguidilla brava: el domingo 12 visitará a Racing en Avellaneda, el miércoles 15 recibirá a Carabobo por la segunda fecha de la Sudamericana y el domingo 19 hará lo propio ante Boca, en una nueva edición del Superclásico. Un arranque de abril que no da respiro y que puede marcar el rumbo del semestre.