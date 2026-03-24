Escandalosa acusación contra el Real Madrid por la lesión de Kylian Mbappé

En Francia hicieron una denuncia que sacudió al fútbol europeo y que apunta directamente contra el Real Madrid por un insólito error en el diagnóstico de Mbappé.

La situación física de Kylian Mbappé parecía bajo control, pero surgió una versión que sacudió fuerte al mundo del fútbol y que apunta directamente al Real Madrid: desde Francia denuncian un insólito error médico que habría complicado la evolución del delantero a meses del Mundial.

El periodista Daniel Riolo, de RMC Sport, aseguró que el cuerpo médico del club español cometió una equivocación grave durante los estudios iniciales. Según la información, los profesionales habrían revisado la rodilla derecha en lugar de la izquierda, que era la realmente afectada.

Escándalo en Europa: aseguran que el Real Madrid le habría examinado la rodilla equivocada a Kylian Mbappé “El diagnóstico sobre la rodilla de Mbappé fue tan catastrófico que el club despidió a todo el equipo médico, sumado a la serie de lesiones, pero en gran parte fue por este tema”, aseguró el comunicador francés, una frase que hizo ruido en toda Europa.

A partir de esa situación, la lesión se habría agravado y eso terminó retrasando la vuelta del campeón del mundo a las canchas. Frente a este panorama, EL EX PSG optó por cambiar de rumbo y viajar a su país natal para ponerse en manos de un especialista, buscando una solución más precisa.

Kylian Mbappé Insólito: el Madrid le habría hecho estudios a Mbappé en la rodilla equivocada. @RealMadrid Las declaraciones de la estrella de Francia sobre el diagnóstico de su lesión Mientras tanto, el propio delantero eligió un tono más medido al referirse al tema, sin exponer directamente a los médicos de la Casa Blanca. “Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %. He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto y, juntos, pudimos encontrar el mejor plan para volver a estar al mejor nivel a final de temporada con el Real Madrid y con la Selección de Francia en el Mundial”, expresó.