El futbolista de la Selección argentina que afirmó que nunca aceptaría jugar en Boca: "No hay ninguna chance"

Un delantero de la Selección que brilla en Europa fue contundente cuando le preguntaron sobre un hipotético llamado de Juan Román Riquelme. Qué dijo.

En el arranque de la fecha FIFA, una sorpresiva respuesta de un jugador de la Selección argentina generó repercusión en el mundo Boca. ¿El motivo? Al protagonista le preguntaron sobre una hipotética chance de recalar en el Xeneize, y la frase que soltó fue tan tajante como contundente.

Se trata de Giuliano Simeone, el hijo del Cholo que está pasando por un gran momento en el Atlético de Madrid y va camino a meterse en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. El delantero de 23 años, que hizo Inferiores en River pero no llegó a debutar en Primera, mantiene su sentido de pertenencia y descartó rotundamente la posibilidad de cruzar de vereda en algún futuro.

Al escuchar el famoso ¿"Y si te llama Román?", el menor de los Simeone no esquivó el interrogante y fue directo al hueso. "No, ninguna chance, ja. Boca cero, no", aseguró en una entrevista con el Pollo Álvarez. En línea con eso, planteó un ejemplo que le puso fin al debate. "Es como que vaya al Real Madrid. No jugaría nunca ahí", sentenció.

Video: la reacción de Giuliano Simeone cuando le preguntaron si jugaría en Boca A Giuliano Simeone le preguntaron si jugaría en Boca y fue contundente: "No hay ninguna chance". A Giuliano Simeone le preguntaron si jugaría en Boca y fue contundente: "No hay ninguna chance". Video: 'Lo del Pollo' "Pero te llama Florentino (presidente de la Casa Blanca), que decís", le retrucaron. A lo que el atacante, sin vueltas, respondió: "Le digo que no, te juro. Imposible, lo aseguro, Menos no se cuánto por ciento. No va a pasar".