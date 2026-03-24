"Decepción": Steve Nielsen reveló por qué Alpine se fue con sabor amargo de China pese a los puntos

Alpine encara el Gran Premio de Japón con sensaciones mixtas luego de su última presentación en China. Si bien el equipo logró meter a sus dos autos en la zona de puntos, puertas adentro consideran que el resultado pudo haber sido aún mejor. Así lo dejó en claro Steve Nielsen , jefe de la escudería, quien realizó un balance en el que destacó tanto lo positivo como lo que aún falta ajustar.

En particular, hizo foco en cómo distintos factores de carrera condicionaron el rendimiento, entre ellos la estrategia afectada por el auto de seguridad en el caso de Franco Colapinto .

Con ese panorama, el equipo ya apunta a Suzuka con un objetivo claro: sostener el nivel competitivo, pero logrando capitalizar mejor cada oportunidad en pista.

Nielsen explicó que, más allá de los puntos obtenidos, el equipo no terminó conforme con el resultado final: “Nos fuimos de China con una sensación agridulce bastante única, algo que este equipo probablemente no ha experimentado en mucho tiempo. Sobre el papel, fue, por supuesto, un resultado muy positivo , con nueve puntos sumados a lo largo del fin de semana y ambos coches en los puntos por primera vez desde 2024”.

Steve Nielsen marcó el rumbo de Alpine y el reto clave para Colapinto en Japón.

En esa misma línea, agregó: “Sin embargo, también hubo una pequeña pizca de decepción, ya que no maximizamos por completo el fin de semana y nos fuimos de Shanghái sabiendo que era posible lograr más”.

La regularidad, el gran objetivo de Alpine

De cara a lo que viene, el jefe del equipo fue directo al señalar cuál es el principal desafío: “Ese es el reto que afrontamos ahora, pues sabemos que un buen fin de semana no define una temporada. El verdadero desafío es mantener nuestra competitividad mediante la comprensión y el aprovechamiento máximo de todo el paquete en la pista”.

La necesidad de ser constantes aparece como una prioridad en un campeonato donde las diferencias son mínimas y cualquier detalle puede marcar la diferencia.

colapinto china1 Alpine llega a Suzuka con puntos en el bolsillo, pero con margen de mejora. X @AlpineF1Team

Suzuka, un examen clave para Colapinto y Gasly

Pensando en Japón, Nielsen anticipó un escenario exigente y con rivales en crecimiento: “Nuestros competidores están en la misma posición y, sin duda, harán un gran trabajo aportando rendimiento a sus monoplazas; nosotros debemos hacer un trabajo incluso mejor que el suyo. Suzuka es un nuevo desafío y estamos deseando afrontarlo”.

Finalmente, dejó en claro el enfoque del equipo para el fin de semana: “Dónde terminaremos, francamente, no lo sabemos, pero sé que el equipo está listo para continuar con esta racha positiva y llegar allí preparados para dar lo mejor de nosotros con el objetivo de volver con más puntos”.

De esta manera, Alpine buscará en Japón dar un paso adelante y transformar su potencial en resultados más contundentes dentro de la Fórmula 1.