Tras obtener su primer punto en China, Franco Colapinto palpitó su debut en el GP de Japón

Colapinto analizó lo que fue sumar por primera vez con Alpine y expresó sus expectativas para lo que será el próximo fin de semana en Suzuka.

Tras un muy decepcionante 2025 en el que no pudo sumar, Franco Colapinto logró registrar su primer punto con Alpine en la segunda carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 al quedar 10° en el Gran Premio de China. De este modo, se sacó una gran mochila de encima y puede encarar lo que viene con más tranquilidad.

Este fin de semana volverá a correr y tendrá su debut en el GP de Japón, un circuito histórico en el que no había podido competir todavía con su actual escudería ni tampoco con Williams. Este lunes, él y su equipo brindaron declaraciones a la prensa y el joven piloto pilarense hizo un repaso de su última presentación y de la que tendrá dentro de algunos días.

Franco Colapinto analizó el GP de China y palpitó Japón Colapinto Colapinto quiere reafirmar su buen momento en el GP de Japón. @AlpineF1Team "En retrospectiva, me alegró marcharme de Shanghai con mi primer punto en el casillero para el equipo, especialmente después de algunas batallas muy emocionantes en la pista a lo largo de la carrera. Fue una lástima, sin embargo, que no pudiéramos lograr aún más, ya que el potencial estaba ahí, pero varios factores durante la carrera no jugaron a nuestro favor", apuntó el argentino, dejando en claro que, pese a la felicidad por el buen resultado, apunta todavía más alto.

Igualmente, destacó que lo conseguido en China es un gran avance para poder seguir dando más pasos para adelante: "Ya hemos demostrado de lo que somos capaces y ahora nuestro objetivo es seguir progresando de cara a nuestra visita a Suzuka este fin de semana, lo cual supondrá un nuevo desafío", sostuvo.