Tchouaméni rompió el silencio sobre su pelea con Valverde con una llamativa declaración

El volante francés Aurélien Tchouaméni habló por primera vez sobre la pelea con Federico Valverde y la sanción económica del Real Madrid.

Aurélien Tchouaméni habló por primera vez tras la escandalosa pelea con Federico Valverde que sacudió al Real Madrid y dejó al uruguayo hospitalizado por un golpe en la cabeza. El mediocampista francés publicó un mensaje en redes sociales y buscó ponerle punto final al conflicto.

"Seguimos siendo una familia, con desacuerdos de vez en cuando, pero siempre debemos poner nuestros objetivos por encima de todo", escribió el francés en un posteo de Instagram luego de que el club les aplicara una sanción económica de medio millón de euros a cada uno.

Tchouaméni rompió el silencio después del escándalo con Valverde El descargo de Thouaméni en Instagram

Tchouaméni también reconoció que lo ocurrido “es inaceptable” y pidió disculpas por la imagen que dejaron. “La frustración no puede excusar todo”, afirmó, en medio de una temporada complicada para el Real Madrid, que quedó eliminado de la Champions League y perdió terreno en LaLiga.

El episodio ocurrió entre miércoles y jueves en el predio del club, donde ambos futbolistas protagonizaron una fuerte discusión que terminó con forcejeos y la caída de Valverde, quien sufrió un traumatismo craneal y deberá permanecer inactivo durante algunas semanas.