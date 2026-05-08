La impactante e histórica sanción del Real Madrid a Valverde y Tchouaméni tras su feroz pelea

El Real Madrid atraviesa una situación sin precedentes. Tras quedar eliminado de la Champions League en cuartos a manos del Bayern Múnich, y afuera de la Copa del Rey tras el papelón en octavos ante el Albacete de la Segunda División, el club afronta sus últimos compromisos de la temporada con la ínfima chance de ganar LaLiga: está a 11 puntos del Barcelona con 12 en juego y se enfrentan el domingo en el Camp Nou. Sumado a esto, el pasado jueves se vivió uno de los escándalos más grandes de la temporada.

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tuvieron una fuerte pelea tras una práctica en Valdebebas , que terminó con el volante uruguayo hospitalizado. El conflicto escaló rápidamente y obligó a la intervención de integrantes del cuerpo técnico y otros futbolistas para evitar que la situación pasara a mayores.

De acuerdo con versiones surgidas en España, el mediocampista francés habría encarado directamente a Valverde por diferencias que venían acumulándose desde entrenamientos anteriores. El intercambio verbal subió de tono y derivó en empujones y forcejeos dentro del predio madridista. En medio del altercado, el volante uruguayo impactó contra una mesa y sufrió un golpe que motivó una revisión médica inmediata. Aunque no presentó lesiones de gravedad, fue trasladado a una clínica por precaución, donde se constató un traumatismo craneoencefálico y se le indicó reposo en su domicilio por entre 10 y 14 días. Y posteriormente utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos, en la que intentó bajar el tono de los hechos trascendidos.

El fuerte castigo económico del Real Madrid a Valverde y Tchouaméni

Tras este repudiable e insólito hecho, el Real Madrid castigó severamente a los dos futbolistas y les impuso una sanción económica de 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni, una cifra sin precedentes en la historia reciente del Merengue (y del deporte en general) que refleja la gravedad de lo ocurrido.

Pese a la contundencia de la sanción económica, el máximo ganador de Champions League decidió no aplicar ningún castigo deportivo. Ni Federico Valverde, que estará entre 10 y 14 días de baja tras lo ocurrido en la pelea, ni Aurélien Tchouaméni serán apartados de la dinámica del plantel ni se perderán partidos, por lo que ambos seguirán a disposición de Álvaro Arbeloa de cara al Clásico y al tramo final de la temporada. Con esta determinación, el club busca cerrar el episodio puertas adentro con una sanción ejemplar desde lo económico, pero sin generar consecuencias deportivas en un momento decisivo del calendario.

El comunicado oficial del Real Madrid

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2052768234059796859&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2026

El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente.

Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.

Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.

Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes.