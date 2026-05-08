Por qué Franco Mastantuono quedó envuelto en el escándalo que vive el Real Madrid

El clima en Real Madrid atraviesa uno de sus puntos más críticos de la temporada y la tensión interna ya impacta directamente en el vestuario. En el último entrenamiento en Valdebebas, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron un fuerte enfrentamiento que comenzó tras una entrada brusca durante un ejercicio y terminó con empujones, gritos y una discusión que continuó puertas adentro. El episodio obligó a intervenir a integrantes del cuerpo técnico y compañeros para evitar que el conflicto escalara todavía más.

Sin embargo, el cruce entre ambos mediocampistas no fue un hecho aislado dentro del plantel merengue. Días atrás también trascendió otro altercado protagonizado por Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras durante una práctica , reflejando el delicado contexto que atraviesa el grupo. La frustración por una temporada sin títulos y sin chances matemáticas de pelear por La Liga profundizó las diferencias internas y generó un fuerte desgaste en las relaciones entre varios referentes del equipo.

A este escenario también se suma la complicada relación entre parte del plantel y el entrenador Álvaro Arbeloa . Según informó el diario Marca, al menos seis futbolistas habrían dejado de mantener diálogo con el técnico, una situación que expone el quiebre interno que vive el club en la recta final de la temporada. Todo ocurre a pocos días del clásico decisivo frente al Barcelona, en un contexto donde el desgaste futbolístico y emocional parece haber golpeado de lleno al conjunto madridista.

El periodista español Miguel Serrano reveló más detalles sobre el estado del grupo y la pelea entre los más experimentados y las jóvenes promesas. Según informó, Carvajal "no ha tenido el control del vestuario, ha sido un mal capitán y un mal suplente." Por su parte, Alaba "ha ido a su bola, como muchos de las estrellas." Además, Valverde, siendo segundo capitán, "estuvo más pendiente de echarle pulsos al entrenador y ganar adeptos que de proteger y enseñar a los jugadores."

Por qué Franco Mastantuono quedó envuelto en el escándalo que vive el Real Madrid

Esta crisis interna que atraviesa el Real Madrid también tuvo como involucrado a Franco Mastantuono. Según distintas versiones surgidas desde España, el ex River habría generado malestar dentro del vestuario por una situación cotidiana en el área médica del club. El mediocampista solía llegar antes que el resto al predio y utilizar las camillas de fisioterapia, una práctica que algunos referentes consideraron una falta al código interno que históricamente prioriza a los jugadores de mayor trayectoria. Incluso, trascendió que el futbolista trasladó su incomodidad por esa dinámica al entonces entrenador Xabi Alonso, profundizando las diferencias entre los distintos grupos del plantel.

Franco Mastantuono: primer gol en Champions en una noche soñada y festejo con Mbappé. Franco Mastantuono quedó envuelto en el escándalo que vive el Real Madrid. Foto: EFE

En paralelo, otro foco de tensión se instaló alrededor de Kylian Mbappé, quien continúa recuperándose de una lesión muscular. La difusión de imágenes del delantero en viajes por Italia y París junto a la actriz Ester Expósito no cayó bien en algunos sectores de la dirigencia madridista, que cuestionan el contexto en el que se produjeron esas apariciones públicas. Aunque el entrenador Álvaro Arbeloa intentó restarle dramatismo a la situación, dejó una frase contundente que rápidamente tuvo repercusión en España: “No existe, ni existirá, un jugador más grande que el propio Real Madrid”.

El delicado contexto deportivo que atraviesa el Real Madrid

El delicado presente institucional también encuentra su reflejo dentro del campo de juego. El conjunto merengue llega golpeado al tramo decisivo de la temporada tras quedar fuera de la Champions League y la Copa del Rey, además de haber perdido terreno en La Liga frente al Barcelona. A falta de pocas jornadas, el clásico del domingo aparece como una prueba determinante en medio de un vestuario fragmentado, sin títulos y envuelto en uno de los escenarios más tensos de los últimos años.