Real Madrid evalúa ceder a Franco Mastantuono y Coudet lo espera con los brazos abiertos, ¿vuelve a River?
En España afirman que Real Madrid tendría decidido prestar a Mastantuono y el DT de River le abrió la puerta ante una posible salida.
El futuro de Franco Mastantuono empieza a generar ruido en Europa. Sin continuidad en el Real Madrid, el juvenil podría salir a préstamo en el próximo mercado de pases y en River ya se ilusionan con un posible regreso.
Según informó el medio español AS, la idea del club es que el mediocampista sume minutos y continúe su desarrollo en otro equipo. Si bien el destino más probable sería dentro de Europa, en Núñez no dudaron en posicionarse como una opción concreta.
Eduardo Coudet le abrió las puertas a un regreso de Mastantuono
El propio Eduardo Coudet dejó en claro el interés tras el triunfo ante Aldosivi: “Acá lo esperamos con los brazos abiertos. Cualquier cosa acá tiene un lugar”. Un guiño directo que alimenta la ilusión de los hinchas.
Además, el DT se refirió al contexto que atraviesa el jugador en España: “Es un fútbol diferente. Enfrenta una competencia interna feroz con jugadores de perfil similar como Brahim Díaz o Arda Guler. River te hace perder la noción de todo”.
Las estadísticas de Franco Mastantuono desde su llegada al Real Madrid
Más allá de este presente, en el Real Madrid mantienen la confianza en su potencial, pese a que todavía no logró cumplir con las expectativas tras una inversión cercana a los 45 millones de euros. Desde su llegada en agosto de 2025, Mastantuono disputó 30 partidos, sumó 1265 minutos y registró 3 goles y 1 asistencia.