Tras la eliminación en Champions, la dirigencia del Real Madrid tomaría una llamativa decisión con el ex River y también suena otra figura argentina.

La temporada del Real Madrid llegó a su fin el pasado miércoles tras la dolorosa eliminación en los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern Múnich. El equipo comandado por Álvaro Arbeloa había puesto todas sus fichas en buscar la decimosexta Orejona, pero los Bávaros fueron superiores y los dejaron out con un global de 6-4.

Además, en la Copa del Rey, el Merengue protagonizó uno de los papelones más grandes de su historia al caer por 3-2 ante el Albacete (equipo de la Segunda División de España) mientras que en la Liga de España se encuentra a 9 unidades del Barcelona con 18 puntos en juego.

Tras una pésima temporada, Florentino Pérez y toda la junta directiva del Real Madrid comenzaron a diagramar el plantel para el próximo año y además de la salidas de alguna futbolistas que no son tenidos en cuenta, también aparece la posibilidad de que Franco Mastantuono deje el club. Según informó el diario El Mundo de Madrid, el club más ganador de todos los tiempos podría ceder al futbolista surgido en River para que sume minutos en otro club.

Franco Mastantuono 16x9 Franco Mastantuono podría irse cedido en el próximo mercado de pases. @RealMadrid La fuerte decisión que Real Madrid podría tomar con Mastantuono y la figura argentina que suena Según informó el diario El Mundo de Madrid, el club más ganador de todos los tiempos podría ceder al futbolista surgido en River para que sume minutos en otro club. A su vez, la posible cesión de Mastantuono también viene acompañado de la llegada de Nicolás Paz, quien está teniendo una gran temporada en el Como 1907 de la Serie A. El futbolista que convirtió su primer gol con la Selección argentina en la última fecha FIFA volverá de su préstamo en junio y la decisión de la CT del Madrid es que se queda de manera definitiva en el plantel.

Nicolás Paz no vuelve al Madrid: seguirá en el Como de Italia. Nicolás Paz volverá al Real Madrid en junio tras finalizar su préstamo en el Como 1907. Foto: Getty Images