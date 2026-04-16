Video revelador: la fuerte pelea de Vinícius con Bellingham en pleno Bayern Múnich-Real Madrid

Luego de una acción de Vinicius, el mediocampista inglés le recriminó al brasileño y este le respondió de manera tajante. ¿Qué le dijo?

El Real Madrid vivió una noche para el olvido este miércoles al despedirse de la UEFA Champions League en los cuartos de final. En un duelo vibrante disputado en Alemania, el conjunto español cayó frente al Bayern Múnich en un desenlace cargado de dramatismo.

Hasta los instantes finales, el equipo blanco se aferraba a una ventaja mínima que estiraba la definición, pero todo se desmoronó en el cierre. La historia dio un giro brusco cuando la expulsión de Eduardo Camavinga dejó al equipo con diez hombres en el tramo decisivo. Esa inferioridad numérica terminó siendo determinante: el conjunto alemán aprovechó los espacios y golpeó dos veces en los minutos finales para sellar la eliminación madridista, que vio cómo se le escapaba una serie que parecía controlada.

Sin embargo, las señales de tensión ya se percibían mucho antes del desenlace. En pleno segundo tiempo, las cámaras captaron un cruce entre dos de las principales figuras del equipo: Jude Bellingham y Vinícius Junior. La jugada en cuestión evidenció la falta de sintonía en un momento clave del partido y dejó expuesta una interna que no pasó desapercibida.

La fuerte pelea de Vinícius con Bellingham en pleno Bayern Múnich-Real Madrid La fuerte pelea de Vinícius con Bellingham en pleno Bayern Múnich-Real Madrid X @RMCFarab

La acción ocurrió a los 37 minutos del complemento, cuando el brasileño desbordó por la izquierda tras superar a Dayot Upamecano, mientras el mediocampista inglés ingresaba libre por el centro pidiendo el balón. La decisión de continuar la jugada de manera individual terminó diluyendo la oportunidad, y la reacción posterior dejó en claro el fastidio acumulado dentro del campo: "¿Qué quieres, qué quieres? Calla la boca, carajo", fue lo que le dijo Vinicius.