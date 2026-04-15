Champions League: sin Real Madrid ni Barcelona, cómo quedó el cuadro de semifinales y cuándo se juegan

La Champions League entra en su etapa decisiva con cuatro equipos siguen en carrera por el título europeo tras unos cuartos de final con grandes sorpresas.

El trofeo de la Champions League espera por el nuevo campeón.

La UEFA Champions League ya tiene a sus cuatro semifinalistas y la gran sorpresa es la ausencia de Real Madrid y Barcelona, eliminados en cuartos de final.

PSG, Bayern Múnich, Atlético y Arsenal, los semifinalistas de Champions Bayern Múnich vs Real Madrid revancha cuartos Champions League 2026 El Bayern Múnich eliminó al Real Madrid por cuarta vez en la historia de la Champions League. EFE

Los equipos que siguen en carrera por el título son Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Atlético de Madrid y Arsenal, que lograron avanzar en una instancia cargada de partidos intensos y resultados ajustados.

El PSG, vigente campeón, dejó en el camino al Liverpool con un contundente global de 4-0, mientras que el Atlético de Diego Simeone eliminó al Barcelona con un global de 3-2 tras una serie muy disputada.

Por su parte, Bayern Múnich protagonizó una serie electrizante ante Real Madrid y se quedó con la clasificación tras imponerse en ambos partidos, mientras que Arsenal hizo valer su ventaja mínima ante Sporting de Lisboa y selló el pase con un empate en Londres.