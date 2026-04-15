Champions League: sin Real Madrid ni Barcelona, cómo quedó el cuadro de semifinales y cuándo se juegan
La Champions League entra en su etapa decisiva con cuatro equipos siguen en carrera por el título europeo tras unos cuartos de final con grandes sorpresas.
La UEFA Champions League ya tiene a sus cuatro semifinalistas y la gran sorpresa es la ausencia de Real Madrid y Barcelona, eliminados en cuartos de final.
PSG, Bayern Múnich, Atlético y Arsenal, los semifinalistas de Champions
Los equipos que siguen en carrera por el título son Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Atlético de Madrid y Arsenal, que lograron avanzar en una instancia cargada de partidos intensos y resultados ajustados.
El PSG, vigente campeón, dejó en el camino al Liverpool con un contundente global de 4-0, mientras que el Atlético de Diego Simeone eliminó al Barcelona con un global de 3-2 tras una serie muy disputada.
Por su parte, Bayern Múnich protagonizó una serie electrizante ante Real Madrid y se quedó con la clasificación tras imponerse en ambos partidos, mientras que Arsenal hizo valer su ventaja mínima ante Sporting de Lisboa y selló el pase con un empate en Londres.
Así quedaron los cruces de semifinales de la Champions League
- Paris Saint-Germain vs. Bayern Múnich
- Atlético de Madrid vs. Arsenal
¿Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League?
Con este escenario, la Champions entra en su recta final con cuatro equipos que sueñan con levantar “La Orejona” en una definición que promete ser apasionante.