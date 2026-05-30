En vivo: Arsenal vence 1-0 desde el arranque al PSG en la final de la Champions League
En el Puskás Aréna de Budapest, Arsenal supera al Paris Saint-Germain con un gol tempranero de Havertz a los 5 minutos de iniciado el partido.
El Paris Saint-Germain y el Arsenal juegan la final de la Champions League 2025/26 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El equipo de Luis Enrique va en busca del bicampeonato, tras coronarse por primera vez la edición pasada. El elenco londinense, en tanto, quiere levantar su primera Orejona.
El gol de Havertz para el 1-0 del Arsenal
El minuto a minuto de París Saint-Germain vs Arsenal