El Liverpool de Mac Allister echó a su DT y ya tiene en la mira a su posible sucesor

La etapa de Arne Slot al frente de Liverpool llegó oficialmente a su fin. Tras una temporada 2025/26 que terminó con el equipo en el quinto puesto de la Premier League , la dirigencia tomó la decisión de cerrar el ciclo del entrenador neerlandés y comenzar la búsqueda de un nuevo conductor para el proyecto deportivo.

A través de un comunicado oficial, el club confirmó la salida de Slot y aprovechó la ocasión para agradecerle por el trabajo realizado durante sus dos años en Anfield. "Se marcha con un título local en su palmarés y con nuestro más profundo agradecimiento", expresaron los Reds sobre quien había sido elegido para reemplazar a Jürgen Klopp a mediados de 2024.

El comienzo del ciclo había sido sumamente prometedor. En su primera temporada, Slot logró llevar a Liverpool a la conquista de la Premier League 2024/25, un éxito que sorprendió a gran parte del fútbol inglés debido al complejo contexto de transición que atravesaba la institución tras la salida de Klopp.

Sin embargo, el rendimiento colectivo sufrió una marcada caída durante la campaña siguiente. Aunque el equipo se mantuvo durante varios pasajes en los puestos de vanguardia, nunca consiguió consolidarse como un verdadero aspirante al título y terminó cerrando el campeonato en la quinta posición, asegurando apenas un lugar en la próxima edición de la Champions League.

Los números del neerlandés reflejan un paso importante por el club: dirigió 113 partidos, con un saldo de 66 victorias, 18 empates y 29 derrotas. A eso se sumaron las eliminaciones en cuartos de final tanto de la Champions League como de la FA Cup, además de dos derrotas consecutivas frente a Manchester United que incrementaron el descontento entre los hinchas y dirigentes. Otro de los focos de tensión durante los últimos meses fue la relación con Mohamed Salah, quien cuestionó públicamente algunas decisiones del cuerpo técnico.

Andoni Iraola, el gran candidato a suceder a Slot

image Andoni Iraola, el sucesor de Slot en Liverpool. X @afcbournemouth

Mientras tanto, la dirigencia ya comenzó a trabajar en el futuro y, según coinciden diversos medios británicos, el principal candidato para asumir el cargo es Andoni Iraola, actual entrenador del Bournemouth.