El enojo de Mohamed Salah con el DT del Liverpool tras ser suplente por tercer partido consecutivo: "Siento que me están dejando en..."

Mohamed Salah explotó contra Arne Slot y todos los directivos del elenco de Anfield tras el empate 3-3 frente al Leeds por la Premier League.

El Liverpool de Mohamed Salah, Alexis Mac Allister y compañía, atraviesa uno de sus peores momentos futbolísticos de la temporada. El pasado sábado por la tarde, los Reds, que se ubican 8° en la Premier League, no pudieron sostener la ventaja y empataron ante el Leeds por 3-3 a domicilio.

De esta manera, el equipo de Arne Slot solo consiguió 2 victorias en los últimos 10 partidos y ahora deberán enfrentar al Inter de Milán a domicilio el próximo martes por la Champions League.

En este contexto tan deplorable, quien salió a hablar en las últimas horas fue Mohamed Salah. La máxima figura del Liverpool viene siendo suplente en las últimas tres presentaciones del equipo y el clima en el vestuario comenzó a ponerse cada vez más tenso. Ahora, tras el final del partido, el egipcio apuntó fuertemente contra el DT y todos los miembros del club por el presente que viven.

Mohamed Salah disparó fuertemente contra el DT del Liverpool “Estoy muy decepcionado. ¡He hecho tanto por el Liverpool! No sé por qué estoy en el banquillo. Siento que el club me está dejando en ridículo. Alguien no me quiere en el Liverpool”, sentenció en diálogo con TV 2 Sport.