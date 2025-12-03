Presenta:

El motivo de la inesperada ausencia de Dibu Martínez que encendió todas las alarmas en Aston Villa

Dibu Martínez iba a ser titular ante Brighton, pero quedó afuera a minutos del inicio por un problema físico en la entrada en calor.

Dibu Martínez quedó al margen a último momento y generó preocupación en Birmingham.

Aston Villa enfrentó al Brighton por la fecha 14 de la Premier League en un choque clave por los puestos altos. Pero la noticia del día llegó antes del pitazo inicial: Dibu Martínez, figura y referente del equipo, no estuvo en el arco pese a haber sido anunciado como titular.

El marplatense apareció en la planilla oficial del club y hasta salió a realizar la entrada en calor. Todo indicaba normalidad, hasta que al momento de la formación en el American Express Community Stadium su nombre desapareció tanto del once inicial como del banco de suplentes.

Por qué Dibu Martínez no atajó en Aston Villa ante Brighton

Aston Villa formación vs Brighton

Según informó el periodista de Sky Sports, Gianni Buticce, el ex Arsenal sufrió una molestia física durante los movimientos precompetitivos y por eso quedó descartado a último momento. Todavía no trascendieron detalles sobre la lesión ni tiempos estimados de recuperación.

Ante la baja del arquero de la Selección argentina, Marco Bizot tomó el mando del arco y el juvenil Ronnie Hollingshead quedó como único relevo. Dibu siguió el partido desde el banco, sin posibilidades de ingresar, acompañado por el resto de los suplentes.

El blooper que cometió el suplente de Dibu Martínez

El gol de biógrafo que le hicieron a Marco Bizot

El gol de biógrafo que le hicieron a Marco Bizot

La preocupación se instaló rápidamente en Aston Villa, que depende mucho del rendimiento del campeón del mundo. Ahora resta saber la gravedad del inconveniente físico y si podrá estar disponible en los próximos compromisos del equipo de Unai Emery.

