Video: tremenda agresión de un reconocido jugador en la Liga Mendocina: ¡los árbitros no cobraron ni falta!

El video de una tremenda agresión de un jugador a otro, en un encuentro de la Liga Mendocina de Fútbol, generó todo tipo de reacciones no sólo por la violencia de la acción, sino también porque los árbitros del encuentro no observaron la situación y el partido continuó como si nada hubiera pasado.

El encuentro en cuestión es el que disputaron el domingo pasado Rodeo del Medio y Atlético San Martín, correspondiente a la fecha 25 y última del torneo Clausura masculino de primera división, que finalizó con triunfo del cuadro visitante por 2 a 1 y la consecuente clasificación a la fase final del certamen.

En el video se observa el terrible golpe que Cristian "La Joya" Jofré, mediocampista del Toponero, le aplicó a Nahuel Bernabé, defensor del León, cuando la pelota se encontraba en otro sector del campo de juego. Tras la acción, el encuentro prosiguió como si nada hubiera pasado, ya que los árbitros del encuentro no lograron advertir la agresión.

Tremenda agresión en la Liga Mendocina de Fútbol: un jugador quedó inconsciente Debido a la situación, Bernabé, exdefensor del Deportivo Maipú, tuvo que ser reemplazado y luego trasladado al hospital Perrupato de San Martín por las lesiones que sufrió.