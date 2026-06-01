Video: graves incidentes en el fútbol mendocino terminaron con varios heridos y autos destrozados

Nuevamente, la violencia empañó un espectáculo del fútbol mendocino , que este domingo sumó otro capítulo a una época marcada por episodios sumamente graves y que no dejan de llamar a la acción y la reflexión de todos los actores que participan activamente del deporte local.

En este caso, el tremendo hecho ocurrió en el estadio Jardín del Bajo , en el marco del partido entre Luján Sport Club y Deportivo Guaymallén , correspondiente a la fecha 15 del torneo Apertura que organiza la Liga Mendocina de Fútbol .

Antes de la barbarie se jugó un partido, que terminó con victoria de Guaymallén por 3 a 1.

El episodio, que dejó varias personas heridas y daños materiales de consideración, se suma a otros de similares características que se registran fin de semana a fin de semana en distintas canchas de la provincia.

El partido que disputaban el Granate y el Cacique, por una de las últimas fechas del actual certamen de Primera A , se desarrolló “bajo un ambiente caldeado, debido al ingreso de una importante cantidad de allegados de la institución de Rodeo de la Cruz ”, según consignó un directivo de Luján a este diario.

Embed - Graves incidentes en el fútbol mendocino

“Al parecer ingresaron hinchas dentro de los allegados, lo que provocó que durante todo el partido se insultaran y provocaran con la parcialidad local”, explicaron.

Según testigos, esas amenazas y agresiones verbales subieron de tono a tal punto que, en un momento de la tarde y cuando terminó el partido, comenzó una lluvia de piedras que derivó en que las parcialidades quedaran prácticamente cara a cara, tal cual muestra el video al que accedió MDZ.

Por el hecho, algunos empleados y simpatizantes de las dos instituciones sufrieron heridas de distinta consideración, como así también la rotura de varios autos que estaban estacionados en un sector contiguo al estadio.

El público visitante está prohibido

Cabe destacar que, por orden de la propia liga y del Ministerio de Seguridad de la provincia, se encuentra prohibida la presencia de público visitante en los estadios de Mendoza, salvo que se determine lo contrario ante algún encuentro puntual.

Incidentes fútbol mendocino Los allegados del club visitante en el Jardín del Bajo. Prensa Club Guaymallén

Por ello, la entidad de calle Garibaldi habilita un cupo limitado de asistentes que por lo general es ocupado por dirigentes o familiares de jugadores.