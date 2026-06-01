A los 44 años, Serena Williams confirmó su regreso al tenis y ya tiene fecha para volver

La histórica tenista estadounidense Serena Williams , ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales, sorprendió al mundo al anunciar que volverá a la actividad a los 44 años.

Williams , que es una de las jugadores más ganadoras en la historia del tenis, confirmó la noticia este lunes por la mañana a través de una publicación en Instagram con el mensaje “las buenas noticias viajan rápido”.

El regreso de Williams se dará en Queen´s, que comenzará el próximo 8 de junio, y disputará el dobles junto con la joven canadiense Victoria Mboko, de 19 años.

A lo largo de su carrera, Williams no solo ganó 23 títulos de Grand Slam en individuales, sino que se impuso en otros 14 en dobles y dos en dobles mixtos. Además, ganó tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos (en Sídney 2000, Beijing 2008 y Londres 2012), la Copa Hopman en 2003 y 2008 y la Billie Jean King Cup en 1999.

El video de Serena Williams para anunciar su regreso

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Como si esto fuera poco, la estadounidense fue número 1 del mundo durante 319 semanas y figura tercera en aquella estadística, solo por detrás de las 377 de la alemana Steffi Graf y las 332 de la checo/estadounidense Martina Navratilova.

Si bien su participación será en dobles, el regreso de Williams genera una gran expectativa en torno a la posibilidad de que juegue Wimbledon, torneo que conquistó en 2002, 2003, 2009, 2010, 2015 y 2017.

El retiro oficial de Williams se había dado en el US Open 2022, cuando cayó en la tercera ronda ante la australiana Ajla Tomljanovic.

Fuente: NA