¡Bombazo! A los 44 años, Serena Williams quedó habilitada para regresar al tenis profesional
Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, quedó en condiciones reglamentarias de regresar al circuito de la WTA.
Serena Williams quedó oficialmente habilitada para regresar al tenis profesional y el anuncio reavivó la expectativa por su vuelta al circuito de la WTA, cuatro años después de haber dejado la competencia. La estadounidense, de 44 años, ya cumple con el requisito reglamentario de integrar la testing pool antidopaje, condición indispensable para volver a disputar torneos oficiales.
Ganadora de 23 títulos de Grand Slam en singles —39 si se suman los obtenidos en dobles femenino y mixto—, la ex número uno del mundo podría concretar su regreso una vez cumplidos los seis meses exigidos por el programa de controles, un plazo que se completaría a fines de febrero. En ese contexto, los primeros escenarios posibles aparecen en marzo, con competencias de alto nivel en Estados Unidos.
Uno de los torneos que surge como opción es el WTA 1000 de Indian Wells, que se disputará del 4 al 15 de marzo, donde podría recibir una invitación especial. Sin embargo, no se descarta que Serena prefiera sumar algunas semanas más de preparación antes de afrontar un certamen de semejante exigencia.
Miami, un escenario con historia personal y deportiva
En ese marco, el WTA 1000 de Miami, programado del 17 al 29 de marzo, aparece como una alternativa fuerte. Serena conquistó allí ocho títulos a lo largo de su carrera y mantiene un vínculo estrecho con la ciudad por distintas inversiones empresariales, entre ellas su participación accionaria en los Dolphins de la NFL, adquirida junto a su hermana Venus hace más de 15 años.
Además, ha sido invitada habitual a grandes eventos culturales y deportivos, desde recitales en el Hard Rock Stadium hasta partidos del Inter Miami, donde incluso presenció el primer gol de Lionel Messi como local con el club estadounidense.
Qué dijo Serena Williams sobre un posible regreso
A fines de enero, la propia Williams se refirió a la posibilidad de volver a competir en el circuito profesional, una decisión que ya tomó su hermana Venus, un año mayor. “Me estoy divirtiendo y disfrutando de mi vida ahora mismo. Eso no es un sí o un no a mi regreso al tenis. No lo sé. Veremos qué pasa… ¡No puedo hablar de ello!”, expresó en diálogo con Today Show.
Mientras tanto, la expectativa crece en el mundo del tenis ante la chance de ver nuevamente en acción a una de las figuras más influyentes de la historia del deporte, ahora con el aval formal que la habilita a regresar cuando lo decida.