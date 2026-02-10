¡Bombazo! A los 44 años, Serena Williams quedó habilitada para regresar al tenis profesional

Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, quedó en condiciones reglamentarias de regresar al circuito de la WTA.

Serena Williams quedó oficialmente habilitada para regresar al tenis profesional y el anuncio reavivó la expectativa por su vuelta al circuito de la WTA, cuatro años después de haber dejado la competencia. La estadounidense, de 44 años, ya cumple con el requisito reglamentario de integrar la testing pool antidopaje, condición indispensable para volver a disputar torneos oficiales.

Ganadora de 23 títulos de Grand Slam en singles —39 si se suman los obtenidos en dobles femenino y mixto—, la ex número uno del mundo podría concretar su regreso una vez cumplidos los seis meses exigidos por el programa de controles, un plazo que se completaría a fines de febrero. En ese contexto, los primeros escenarios posibles aparecen en marzo, con competencias de alto nivel en Estados Unidos.

Serena Williams.jpg Serena Williams ingresó a la testing pool antidopaje, paso obligatorio para regresar al circuito profesional. Uno de los torneos que surge como opción es el WTA 1000 de Indian Wells, que se disputará del 4 al 15 de marzo, donde podría recibir una invitación especial. Sin embargo, no se descarta que Serena prefiera sumar algunas semanas más de preparación antes de afrontar un certamen de semejante exigencia.

Miami, un escenario con historia personal y deportiva En ese marco, el WTA 1000 de Miami, programado del 17 al 29 de marzo, aparece como una alternativa fuerte. Serena conquistó allí ocho títulos a lo largo de su carrera y mantiene un vínculo estrecho con la ciudad por distintas inversiones empresariales, entre ellas su participación accionaria en los Dolphins de la NFL, adquirida junto a su hermana Venus hace más de 15 años.

Además, ha sido invitada habitual a grandes eventos culturales y deportivos, desde recitales en el Hard Rock Stadium hasta partidos del Inter Miami, donde incluso presenció el primer gol de Lionel Messi como local con el club estadounidense.