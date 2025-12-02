Bombazo en el mundo del tenis: el gesto de Serena Williams que podría significar su vuelta al circuito

La leyenda estadounidense Serena Williams volvió a generar un revuelo inesperado y encendió las especulaciones sobre su futuro inmediato.

La leyenda del tenis Serena Williams, poseedora de 23 títulos de Grand Slam, volvió a generar expectativa sobre un eventual retorno al deporte profesional tras haber sido incluida en el sistema antidopaje de la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA).

La estadounidense no compite desde 2022 y, en aquel momento, evitó utilizar la palabra “retirada”, dejando siempre un margen para la duda. Según el último informe de la ITIA, Williams figura nuevamente en su registro obligatorio, un sistema en el cual los deportistas deben proporcionar datos de localización y disponibilidad para ser sometidos a controles periódicos. Su presencia allí no confirma oficialmente una vuelta, pero sí constituye el primer paso administrativo necesario para explorar esa posibilidad.

Serena Williams deja la puerta abierta De acuerdo con el procedimiento vigente, cualquier jugador que se reincorpore al programa antidopaje debe esperar seis meses antes de competir. En el caso de Serena, su fecha de ingreso fue el 6 de octubre, lo que significa que, si decidiera retomar la actividad profesional, podría volver a las canchas a partir de abril de 2026.

Serena Williams.jpg Serena Williams vuelve al registro antidopaje y deja abierta la posibilidad de regresar al tenis. El portavoz de la ITIA, Adrian Bassett, brindó detalles sobre la situación en declaraciones al “New York Times”. Allí confirmó: "Nos ha notificado que quiere estar de vuelta en el sistema. No sé si esto quiere decir que va a volver o si quiere darse esa oportunidad. Lo único que puedo decir es que está de vuelta en el sistema y tendrá que registrar sus localizaciones".