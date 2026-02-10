Un ex N° 1 del mundo exigió que la ATP reconozca a Guillermo Vilas como líder del ránking: "No hacerlo es un error histórico"

El extenista, ganador de siete Grand Slams, reavivó la polémica sobre el ránking y consideró que la falta de reconocimiento a Guillermo Vilas es grave.

El extenista sueco Mats Wilander volvió a poner sobre la mesa el histórico reclamo por el reconocimiento de Guillermo Vilas como número 1 del mundo y aseguró que la falta de una corrección oficial por parte de la ATP constituye “una injusticia mayor”.

Wilander, quien fue líder del ránking durante 20 semanas entre 1988 y 1989 y conquistó siete títulos de Grand Slam, habló con el medio “Clay” y fue contundente: “Cada día que pasa sin corregir esto es una injusticia mayor, sobre todo considerando su salud”.

Además, reforzó su postura con una definición categórica: “Si hay pruebas de que fue el número 1 del mundo, no reconocerlo es un error histórico”, sostuvo el sueco, que domina 7-1 el historial frente a “Willy” y fue uno de sus rivales en la parte final de la carrera del argentino.

Mats Wilander Vilas Guillermo Vilas habla durante la premiación de Roland Garros 1982, edición que fue ganada por Mats Wilander. Facebook La investigación que respalda el reclamo El respaldo documental al pedido por Vilas surge de una investigación realizada por el periodista Eduardo Puppo junto al matemático Marian Ciulpan, que concluyó que el argentino debió haber sido número 1 del ránking ATP durante al menos cinco a siete semanas entre 1975 y 1976.

Según ese trabajo, la ATP solo publicó oficialmente 128 de las 280 semanas analizadas, mientras que las 152 restantes quedaron vacantes o fueron asignadas a otros jugadores. Los datos indican que Vilas ocupó el primer puesto real desde el 22 de septiembre de 1975 durante cinco semanas consecutivas, hasta el 27 de octubre, cuando Jimmy Connors recuperó la cima, y que volvió a liderar dos semanas más en enero de 1976.