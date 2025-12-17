Las conmovedoras palabras de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas: "Le diría que me disculpe..."

Batata se quebró al hablar de Guillermo Vilas en una entrevista y dejó un mensaje que conmovió al mundo del tenis argentino.

José Luis Clerc vivió un momento de profunda emoción al recordar a Guillermo Vilas, una de las máximas leyendas del tenis argentino. Ambos marcaron una época y protagonizaron batallas memorables defendiendo al país, especialmente en las campañas de Copa Davis de 1981, cuando fueron subcampeones, y 1983, año en el que alcanzaron las semifinales.

En una entrevista reciente con ESPN, Batata no pudo contener las lágrimas al hablar de su histórico rival y amigo. Con la voz quebrada, dejó en claro que el vínculo que los une va mucho más allá de las canchas y que la situación actual de Vilas lo atraviesa a nivel personal.

“No sabés lo que lo extraño…”, confesó Clerc en uno de los momentos más conmovedores de la charla. Luego, imaginó qué le diría a Willy en un reencuentro: “Le diría que lo quiero, que lo extraño, que me disculpe si alguna vez le falté el respeto, son muchas las veces que le falté el respeto, pero una en serio. Fuiste un ídolo, fuiste un genio. Gracias por todo lo que hiciste por mi país, y gracias por todo lo que hiciste también por mí”. Sus palabras se viralizaron rápidamente y generaron una fuerte repercusión en redes sociales.

La relación entre Clerc y Vilas estuvo marcada por una rivalidad intensa durante su etapa como profesionales. Incluso el propio Guillermo reconoció en su momento que tenían formas muy distintas de entrenar y que casi no se hablaban. Sin embargo, cada vez que defendieron la camiseta argentina dejaron todo, y con el paso del tiempo esa rivalidad se transformó en una amistad profunda.

Clerc, ganador de 25 títulos en el circuito masculino, no dudó en reconocer la importancia de Vilas en su carrera: “Es mi hermano tenístico, una persona que llevo dentro de mi corazón. Gracias a Dios que estuvo Vilas porque fue el uno y Batata fue el dos”, dijo con orgullo.