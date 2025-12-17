Boca aceleró por el primer refuerzo para 2026: llamado de Riquelme y oferta millonaria

El presidente del Xeneize se movió fuerte y ya hubo contactos por un viejo anhelo de la institución. Buscan cerrarlo antes de la pretemporada.

No es un nombre nuevo, pero ahora la historia cambió. Con el mercado abierto y la Libertadores en el horizonte, Boca fue a fondo por un viejo anhelo. A la espera del inicio de la pretemporada, Juan Román Riquelme tomó cartas en el asunto y se contactó con un futbolista que se encuentra en el exterior y que gusta mucho en el club.

El mercado de pases se activó y Boca empezó a moverse con decisión. Y el jugador en cuestión es Marino Hinestroza, el extremo de Atlético Nacional, de 23 años, que fue clave en la obtención del tricampeonato por parte del conjunto colombiano.

Marino Hinestroza, el extremo que está cerca de cerrar Boca para la Libertadores 2026 Marino Hinestroza No es casualidad que su nombre vuelva a aparecer en el radar xeneize. En anteriores ventanas, la dirigencia ya había insistido por jugadores que eran debilidad del presidente, como Carlos Palacios o Alan Velasco, y ambos terminaron llegando. Ahora, el ídolo de Boca volvió a insistir por el extremo colombiano y ya levantó el teléfono.

Según informó el periodista especializado César Merlo en Picado TV, Boca aceleró formalmente por Hinestroza y presentó una oferta a Atlético Nacional para comprar su pase. La propuesta sería por un monto fijo más bonos, en una cifra que ronda entre los 5 y los 6 millones de dólares, sensiblemente menor a los 8 millones que habían pedido antes del Mundial de Clubes. En el club lo ven cerca de transformarse en el primer refuerzo para 2026.

Juan Román Riquelme levantó el teléfono y Boca acelera por Hinestroza Marino Hinestroza a punto de ser refuerzo de Boca Marino Hinestroza a punto de ser refuerzo de Boca Picado TV La idea de la dirigencia es clara: reforzar el ataque para dar pelea en todos los frentes. Además de un centrodelantero, Boca busca sumar un extremo y, en ese puesto, Hinestroza es el apuntado. El interés fue confirmado públicamente por Marcelo Delgado, quien habló con Radio La Red: “He visto videos, es interesante, hábil, rápido. Vamos a evaluarlo”.