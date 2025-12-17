Aseguran que Boca inició contactos con Paulo Dybala: cuál sería la decisión del jugador de Roma

Boca Juniors empezó a moverse de cara al mercado de pases pensando en la temporada 2026 y, dentro de la lista de nombres que ilusionan, aparece uno que sobresale por encima del resto: Paulo Dybala . El cordobés, campeón del mundo en Qatar 2022, es el gran sueño de Juan Román Riquelme .

La situación, de todos modos, no es sencilla. Dybala tiene contrato con Roma hasta el 30 de junio de 2026 y el club italiano se encuentra en plena competencia, lo que hace compleja cualquier salida en el corto plazo. En ese contexto, desde Europa bajaron un mensaje claro.

Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de transferencias, “por el momento no hay conversaciones para que llegue en enero”. Además, agregó: “La prioridad de Dybala es quedarse en la Roma esta temporada y evaluar su futuro antes del verano europeo, cuando esté terminando su contrato”.

La ilusión del hincha de Boca había crecido en las últimas horas por la presencia de Leandro Paredes en la capital italiana. El mediocampista, amigo y excompañero de Dybala , intenta convencerlo de volver al país para jugar la Copa Libertadores 2026, aunque por ahora no hubo avances concretos.

En esa misma línea, el periodista Gastón Edul contó en TyC Sports que Boca ya inició contactos con Dybala , aunque no para negociar su salida inmediata. La idea fue hacerle saber el interés del club y seguir de cerca su situación contractual. “Hasta enero no va a mover nada ni va a charlar con nadie. A partir de enero queda habilitado para hablar con otros clubes”, explicó.

Boca inició gestiones por Paulo Dybala

Dybala y sus chances de venir a Boca Dybala y sus chances de venir a Boca TyC Sports

Edul también aclaró que el escenario con Roma es más complejo de lo que se dijo en Italia: no es que el club no quiera renovarle, sino que las partes están lejos de llegar a un acuerdo económico. Dybala, además, cuenta con una oferta desde Arabia Saudita y todavía no tomó una decisión de vida ni de carrera. Boca, por su parte, no negociará club a club y espera que cualquier destrabe dependa del propio jugador.

Mientras tanto, Paredes estuvo presente en el triunfo de Roma 1-0 ante Como por la Serie A, encuentro en el que Dybala fue suplente y no sumó minutos. Un detalle que no pasó inadvertido en medio de las especulaciones.

Los números de Paulo Dybala en Roma

Desde su llegada a la Loba, el cordobés disputó 126 partidos oficiales, convirtió 44 goles y dio 23 asistencias en 7994 minutos en cancha.

Paredes y Dybala pasaron juntos las fiestas. Foto: Instagram Paredes Paredes y Dybala pasaron juntos en las fiestas. ¿Será el regalo de Navidad para Boca y Paredes? Foto: Instagram Paredes

Cómo está el mercado de pases de Boca

Con varios nombres dando vueltas, la única negociación formal y confirmada es la de Marino Hinestroza. El extremo de 23 años que juega en Atlético Nacional está muy cerca de convertirse en el primer refuerzo del Xeneize, con una oferta cercana a los 6 millones de dólares por el 100% del pase.