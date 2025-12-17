PSG venció a Flamengo por penales y es el nuevo campeón de la Copa Intercontinental

El PSG de Francia se quedó con la Copa Intercontinental tras superar al Flamengo por 2-1 en la tanda de penales que dirimió al ganador del trofeo tras el empate 1-1 en los 120' de juego en el estadio Áhmad bin Ali de la ciudad de Rayán (Qatar).

El marcador lo había abierto Khvicha Kvaratskhelia para el conjunto francés a los 37 minutos del primer tiempo, mientras que Jorginho de penal lo había empatado a los 15 minutos del complemento.

En la definición desde los doce pasos, el arquero del elenco parisino Matvéi Safonov fue la gran figura, conteniendo cuatro disparos: a Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araujo. Mientras que el argentino Agustín Rossi le atajó a Bradley Barcola y Ousmane Dembélé lo tiró por arriba del travesaño, pero no alcanzó y los franceses se quedaron con el título.

A los 35 minutos llegó el 1-0 de los franceses: Khvicha Kvaratskhelia definió a quemarropa dentro del área y puso el 1-0 para el conjunto parisino.

Sin embargo, a los 15' del complemento, el árbitro fue a ver el VAR para revisar un posible penal de Marquinhos a De Arrascaeta y terminó cobrándolo. El mediocampista Jorginho ejecutó el penal con maestría y empató el partido ante el PSG .

La paridad se sostuvo también durante los 30 minutos del tiempo suplementario, con el desgaste físico ya marcado en ambos equipos.

En la definición por penales, donde los nervios suelen pesar más que la técnica, el arquero ruso Matvéi Safonov fue decisivo y se convirtió en la gran figura del PSG: atajó cuatro remates y condicionó cada ejecución de Flamengo. El dato cobra aún más valor si se tiene en cuenta que el equipo francés tampoco fue infalible desde los 12 pasos: Ousmane Dembélé estrelló su disparo en el travesaño y Rossi le contuvo el remate a Barcolá.

Así, el PSG se quedó con la primera Copa Intercontinental de su historia y prolongó el dominio europeo en el certamen.

La tanda de penales de la final entre Flamengo y PSG

Nicolás de la Cruz (FLA): Gol | Flamengo 1-0

Vitinha (PSG): Gol | 1-1

Saúl Ñíguez (FLA): Atajó Safonov | 1-1

Ousmane Dembélé (PSG): Al travesaño | 1-1

Pedro (FLA): Atajó Safonov | 1-1

Nuno Mendes (PSG): Gol | PSG 2-1

Leo Pereira (FLA): Atajó Safonov | 2-1

Bradley Barcola (PSG): Atajó Rossi | 2-1

Luiz Araújo (FLA): Falló | PSG campeón de la Copa Intercontinental

