Matvey Safonov contuvo 4 de los 5 penales del Flamengo en la tanda, lo que le dio el triunfo al París Saint-Germain en la Copa Intercontinental.

PSG gritó campeón gracias a que Matvey Safonov atajó 4 de los 5 penales que le patearon en la tanda.

El París Saint-Germain coronó un 2025 inolvidable, en el que ganó la primera Champions League de su historia, al consagrarse campeón de la Copa Intercontinental. Lo consiguió al vencer a Flamengo en la final, la cual finalizó 1-1 en el tiempo reglamentario y debió definirse en la tanda de penales, que tuvo un héroe bien marcado: Matvey Safonov.

El arquero ruso atajó 4 de los 5 disparos del Mengao, siendo Nicolás de la Cruz, quien pateó primero, el único capaz de vencerlo. Luego, las ejecuciones de Saúl Niguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araújo fueron contenidas por el guardametas del elenco parisino. Los de Luis Enrique, en tanto, necesitaron convertir solo 2 para quedarse con el triunfo y el título.

El cuarto penal atajado de Matvey Safonov que le dio el triunfo a PSG Safonov atajó cuatro penales y se convirtió en el héroe del PSG Safonov atajó cuatro penales y se convirtió en el héroe del PSG DSports Nacido en Krasnodar el 25 de febrero de 1999, Safónov se formó en el club homónimo de su ciudad natal y tuvo allí su debut profesional en 2017 con tan solo 18 años, aunque recién se ganó la titularidad en la temporada 2019/20. Permaneció en el elenco verdinegro hasta el 2024 y sus grandes rendimientos lo llevaron a ser llamado por la Selección de Rusia, con la que tuvo su estreno en 2021 y hasta el día de hoy sigue siendo convocado.

El año pasado, el PSG lo compró por 20 millones de euros. En la temporada y media que lleva en el club, se ha visto opacado primero por Gianluigi Donnarumma y ahora por Lucas Chevallier, que lo relegaron al banco de suplentes. Sin embargo, se las arregló para disputar un total de 21 partidos (4 en el corriente temporada, incluida la final de hoy), en los que acumuló 9 vallas invictas y recibió solo 16 goles.

Este miércoles, sin que nadie se lo esperara o lo tuviera en el radar, logró una trascendencia mundial que nunca antes había tenido al convertirse en el gran héroe de la Copa Intercontinental.