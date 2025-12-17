Los dos errores groseros de Agustín Rossi en la final entre Flamengo y PSG: en uno lo salvó el VAR, en otro no

Un error salvado por el VAR y otro que terminó en gol condicionaron el partido de Agustín Rossi, arquero de Flamengo.

La final de la Copa Intercontinental dejó una imagen inesperada para Flamengo: su arquero, Agustín Rossi, terminó siendo protagonista por errores puntuales en un partido de altísima exigencia. El argentino, que había llegado como uno de los hombres más confiables del equipo, no logró sostener ese nivel en la definición ante el PSG.

El encuentro se presentó parejo en sus primeros pasajes, con ambos equipos midiendo riesgos y disputando cada pelota lejos de las áreas. Sin embargo, una secuencia temprana encendió las alarmas y expuso por primera vez a Rossi en una acción que estuvo a punto de costarle caro.

Desde ese momento, el desarrollo continuó con equilibrio, aunque el arquero quedó bajo la lupa. La tensión fue en aumento hasta que, cerca del descanso, una jugada puntual terminó rompiendo la paridad.

El primer error de Agustín Rossi y la intervención del VAR A los ocho minutos, un pase comprometido hacia atrás obligó a Rossi a salir apresurado para evitar el tiro de esquina. Su despeje fue corto y la pelota quedó en los pies de Fabián Ruiz, que definió de primera y envió el balón a la red. De inmediato, el argentino indicó que la pelota había salido del campo antes de la acción.

La revisión del VAR confirmó esa percepción y determinó córner, anulando el gol del PSG. La decisión alivió a Flamengo, aunque la jugada dejó al descubierto una situación de riesgo que no pasó desapercibida.