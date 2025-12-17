El tremendo elogio de Luis Enrique a Filipe Luís tras el triunfo del PSG sobre Flamengo: "Tiene nivel para..."

Luego de ganar la Copa Intercontinental, Luis Enrique halagó el trabajo de Filipe Luis en el Flamengo y su forma de jugar.

Luis Enrique sigue haciendo historia en el París Saint-Germain. En un 2025 de ensueño, en el que le hizo ganar al cuadro de la Ciudad Luz la primera Champions League de su historia, además de la Ligue 1, Copa y Recopa de Francia y Supercopa Europea, coronó el sextete este miércoles con la obtención de la Copa Intercontinental.

Para eso, debió vencer en la final al Flamengo de Filipe Luís, que le hizo un gran partido y lo llevó a los penales, aunque en esa instancia malogró 4 de sus 5 disparos, todos atajados por el arquero Matvey Safonov. Aún así, esto no opaca el excelente año que tuvieron, en el que conquistaron el Campeonato Carioca, el Brasileirao y la Copa Libertadores.

El elogio de Luis Enrique a Filipe Luís Filipe Luís Filipe Luis ganó este 2025 el Campeonato Carioca, el Brasileirao y la Copa Libertadores con Flamengo. Fotobaires "Sin ninguna duda, hemos analizado a Flamengo. No solo es un equipo que gana, también juega bien al fútbol. Es un equipo parecido al nuestro. Hemos estado rozando el sobresaliente para derrotarlos", reconoció Luis Enrique luego del triunfo. En el mismo sentido, elogió el trabajo de Filipe Luís: "Tiene nivel para entrenar en Europa y en cualquier equipo del mundo. Sus equipos van a seguir jugando bien porque son muy identificables", indicó.

En cuanto a lo que fue el desarrollo el encuentro, apuntó: "Para ser honestos, creo que hemos jugado un buen partido ante un equipo como Flamengo que sabía que iba a ser difícil. Nos han presionado bien. Hemos llegado a los penales. Es la primera vez que tengo un arquero que detiene cuatro disparos. Estoy contento".