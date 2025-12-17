Moretti explicó por qué insiste con seguir en San Lorenzo pese al repudio masivo: "Me quedo porque..."

Tras la declaración de la acefalía en San Lorenzo, Marcelo Moretti sigue empecinado en no reconocerla y quedarse en su cargo hasta el final del mandato.

Este 17 de diciembre, la fecha exacta en la que se cumplen 2 años de su triunfo en las elecciones de 2023, el ahora expresidente del Ciclón insistió con que todo esto se trata de un intento de "golpe de estado". Y a pesar del notorio repudio masivo por parte del resto de los dirigentes, empleados del club y los hinchas, se muestra empecinado en no soltar el cargo bajo ninguna circunstancia.

Marcelo Moretti desmintió que no tenga apoyo en San Lorenzo Marcelo Moretti desmintió que no tenga apoyo en San Lorenzo En ese sentido, Moretti negó que exista el aborrecimiento universal por parte del mundo azulgrana hacia su persona: "Yo camino tranquilamente por el club, me llevo muy bien con los jugadores también. Con Damián Ayude tengo una excelente relación, hablamos constantemente, tuvimos reuniones...", aseguró en diálogo con TyC Sports.

"No estoy de acuerdo con que todos los miembros de la CD estén en mi contra. La mitad está a favor mío, pero pasa que algunos reciben presiones muy fuertes y amenazas, y se asustan; no tienen el coraje que tengo yo", sostuvo. Y señaló a los integrantes que, según él, aún tiene a su lado: "Néstor Ortigoza, Alan Navarro, Emiliano Rodríguez, Andrés Terzano y Mateo Sagardoy son algunos de los que están a favor mío".

Marcelo Moretti explicó por qué quiere seguir en San Lorenzo Marcelo Moretti explicó por qué quiere seguir en San Lorenzo En la misma sintonía, explicó por qué insiste en querer quedarse con el cargo de presidente de San Lorenzo: "Me quedo porque gané las elecciones legítimamente. ¿Qué quieren, alterar el orden democrático? Una persona que pagó 15 millones de dólares de un pasivo de la gestión anterior, que dejó al equipo en semifinales del Apertura, que levantó inhibiciones millonarias por tres mercados de pases y armó un equipo de la nada, como hice yo, ¿les parece bien que se vaya?", argumentó.