Qué necesita Boca para clasificar a los playoffs del Torneo Apertura en su partido ante Defensa

Luego del triunfazo en el Superclásico frente a River , Boca retomó rápidamente los entrenamientos pensando en el duelo trascendental de este jueves a las 20:00 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

De cara a este compromiso, Claudio Úbeda plenea repetir la misma idea que contra Independiente: jugar con un equipo totalmente alternativo, ya que el próximo martes visitará a Cruzeiro en Belo Horizonte por la Libertadores. No obstante, este partido es clave para el Xeneize debido a que puede asegurar su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura .

Para esto dependerá de sí mismo. Si logra vencer a Defensa y Justicia, se asegurará la clasificación sin depender de otros resultados y, además, trepará momentáneamente al segundo puesto, superando a Vélez Sarsfield.

En caso de empatar, también podría sellar su pase siempre y cuando San Lorenzo no gane su partido ante Platense el viernes a las 21:30 en Vicente López. Esto se debe a que mantendría una ventaja de al menos seis puntos con solo tres en juego, una diferencia imposible de descontar.

Por otro lado, incluso una derrota podría alcanzar en determinadas circunstancias. Si cae ante el Halcón pero San Lorenzo también pierde frente al Calamar, los dirigidos por Claudio Úbeda igualmente asegurarán su clasificación a los octavos de final a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos.