La gran noticia que recibió Boca tras el triunfazo ante River en el Monumental
Un día después del "Sifonazo" en el Superclásico, y tras muchos idas y vueltas, Boca sumó un nuevo motivo para celebrar de cara al próximo partido.
Boca Juniors no deja de celebrar. El triunfo por 1-0 ante River este domingo en el Monumental revalidó el gran presente del Xeneize y le dio un gran espaldarazo a Claudio Úbeda, en un ciclo que hasta hace algunas semanas parecía terminado.
La jornada de este lunes, por su parte, parecía no haber arrancado de la mejor manera para el pueblo xeneize. En medio de los festejos por el Superclásico, el club había recibido una inesperada notificación que está vinculada al partido del próximo jueves ante Defensa y Justicia por la fecha 15 del Torneo Apertura.
Boca finalmente podrá llevar visitantes a Florencia Varela
Resulta que Diego Lemme, presidente del Halcón, había confirmado que Boca no podría llevar hinchada visitante al estadio Norberto Tomaghello. "Está caída al 100% la chance de jugar con visitantes ante Boca. Las veces que recibimos visitantes no hubo ningún lío. Creen que la seguridad no se puede hacer cargo del partido, por un tema de amenazas en las escuelas", fueron sus palabras.
Sin embargo, unas horas más tarde, con el avanzar de la tarde, la Aprevide terminó dando el visto bueno, por lo que finalmente el elenco de la Ribera podrá llevar hinchas a Florencio Varela, tal cual como la había hecho la última vez que visitó al halcón en el Clausura 2025.
Boca aún no informó esta gran noticia en redes, ni cómo poder adquirir las entradas ni tampoco cuántas tendrá a disposición. La última vez, Defensa les había dado 3.000 localidades de las 12.000 que tiene de capacidad. Se espera que en esta oportunidad sea igual, aunque todavía no ha sido oficializado.