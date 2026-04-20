D'Onofrio explotó contra el VAR por el penal que pidió todo River ante Boca: "¿Habrá justicia? Todo está en duda"

El expresidente de River, Rodolfo D'Onofrio, expresó su bronca por la polémica jugada en la última del Superclásico y cuestionó a la terna arbitral.

D'Onofrio se quejó por el penal no cobrado a Martínez Quarta sobre el final del River-Boca.

La polémica de la última jugada del Superclásico que Boca le ganó a River en el Monumental sigue dejando mucha tela por cortar. Esta vez, sumó la postura de una importante figura en la historia millonaria: Rodolfo D'Onofrio.

El histórico expresidente de la Banda esperó a que bajara un poco la espuma y, en las primeras horas de este lunes, se refirió a la acción que marcó el partido en Núñez: el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta en el área en el cuarto minuto de descuento.

Pese al intenso pedido de los jugadores de la Banda, tanto Darío Herrera como el VAR, encabezado por Héctor Paletta desde Ezeiza, consideraron que el empujón del lateral de Boca sobre la espalda del zaguero de River no tuvo suficiente intensidad como para cobrar la pena máxima. Y claro, esa decisión generó una bronca desmedida que todavía persiste en Núñez.

El empujón de Blanco a Martínez Quarta El empujón de Blanco a Martínez Quarta ESPN

El fuerte tuit de D'Onofrio contra el arbitraje de River-Boca En ese contexto, D'Onofrio utilizó sus redes sociales para sumarse al debate y apuntó todos los cañones contra la terna arbitral. "El VAR en el partido de River y Boca no llamó para observar el penal a favor de River, fue clarísimo PENAL", sentenció en su cuenta de X. Y arremetió: ¿Habrá JUSTICIA? Todo está en duda". Sí, así con letras mayúsculas.