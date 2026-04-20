Leandro Paredes reveló que Di María será DT y él su ayudante de campo: qué dos equipos quieren dirigir

Horas después de ser la figura del triunfazo de Boca ante River en el Monumental, Leandro Paredes sorprendió con una inesperada aparición pública. Al autor de único gol del Superclásico hizo un stream junto al periodista Gastón Edul y Davoo Xeneize, donde repasó todo lo que dejó el 1-0 del equipo de Claudio Úbeda contra su eterno rival.

Pero, más allá de eso, el campeón del mundo tocó un tema que genera mucha expectativa de acá al futuro: la idea de formar una dupla técnica con Ángel Di María post retiro, un proyecto que el propio Fideo se encargó de develar hace algunos meses. “Ya está hablado. Vamos a dirigir una vez en Rosario Central y una vez en Boca. Si se nos da… Y la Selección sería algo lindo también”, había confesado el ídolo canalla tiempo atrás, en diálogo con SportsCenter.

Las revelaciones de Leandro Paredes sobre la dupla técnica con Di María post retiro Ahora, fue el propio capitán xeneize el que dio más detalles precisos y hasta remarcó qué sistema de juego les gustaría implementar. "Ofensivo: 4-3-3 o 4-2-3-1", subrayó, sin dudarlo un segundo. No obstante, la declaración más pesada llegó justo después, cuando a Paredes le preguntaron dónde arrancarían dirigiendo.

"Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado", sentenció el campeón del mundo. A su vez, continuó con una frase que también generó mucha ilusión en la Ribera: "Después vamos a Boca".