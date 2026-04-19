La tajante sentencia de Javier Castrilli sobre el penal que reclamó River en la última jugada del Superclásico

Javier Castrilli se expidió en redes respecto la pena máxima que pidió River por el empujón a Lucas Martínez Quarta y dio su veredicto.

Boca Juniors venció 1-0 a River Plate este domingo en el Monumental. Fue un Superclásico con todas las letras, en el que no faltaron los momentos de tensión, los encontronazos y la polémicas. La más grande de todas fue, sin dudas, la del penal que reclamaron los jugadores y la parcialidad local en la última jugada.

Cuando moría el partido y el Millonario estaba volcado plenamente al ataque en busca del empate, Lucas Martínez Quarta cayó en el área tras un empujón de Lautaro Blanco. Todos futbolistas millonarios reclamaron eufóricamente la pena máxima, pero Darío Herrera fue inflexible e hizo continuar el juego.

El penal que reclamó River en la última jugada del Superclásico River pidió penal a Martínez Quarta River pidió penal a Martínez Quarta ESPN Mucho se discutió tras esta acción que debería haber cobrado el juez principal y alzaron la voz jugadores y exjugadores, técnicos, periodistas e hinchas. Pero también lo hizo un exárbitro, como es el reconocido Javier Castrilli. "Hubo un claro desplazamiento con el brazo… ¡¡¡PENAL...!!!", sentenció luego del partido en su cuenta de X.

"Ya es una constante en el fútbol argentino… la falta de seguridad jurídica dentro del juego. Reina la imprevisibilidad. Jamás se sabe si cualquier falta tendrá la sanción correspondiente", remarcó a continuación quien fuera uno de los principales y más recordados réferis del fútbol argentino durante la década del 90.

Tuits Javier Castrilli penal River Javier Castrilli se expresó en su cuenta de X. Captura @castrillijavier