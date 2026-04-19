Lucas Martínez Quarta, el capitán de River, dejó de lado las críticas hacía el arbitraje de Herrera e hizo una autocrítica luego de caer ante Boca.

Boca se adueñó del Superclásico tras vencer por 1-0 a River en el Monumental. El equipo dirigido por Claudio Úbeda se llevó los tres puntos de Núñez gracias al gol de penal de Leandro Paredes en el final del PT.

No obstante, como en cada clásico del fútbol argentino que se disputa, siempre hay una polémica con el arbitraje y en este caso se dio sobre el final del partido. Todo el cuadro millonario le reclamó a Darío Herrera un penal de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta tras un empujón en el área de Boca. Sin embargo, tanto el juez como el VAR no terminaron sancionando la pena máxima.

Video: todo River reclamó penal por una supuesta falta de Blanco a Martínez Quarta River pidió penal a Martínez Quarta River pidió penal a Martínez Quarta ESPN

Tras el final del partido, los futbolistas de River rodearon a Herrera y le comenzaron a recriminar la jugada, pero tras pasar por los vestuarios, fue el capitán del Millonario quien reconoció que el arbitraje no perjudicó a los de Coudet y que la derrota fue totalmente por culpa del mal nivel futbolístico que mostraron.

La brutal autocrítica de Lucas Martínez Quarta tras perder el Superclásico “No estuvimos a la altura y no encontramos el juego. Estamos golpeados porque queríamos darle una alegría a nuestra gente. Le pedimos disculpas por no poder regalar la victoria. Tenemos que seguir trabajando para terminar lo más arriba posible y ser campeones”, sentenció.