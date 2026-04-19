La tensa disputa entre Paredes y Martínez Quarta en el sorteo de capitanes: qué pasó y quién ganó
Tanto River como Boca se pararon del mismo lado de la cancha para comenzar el Superclásico y nadie quería dar el brazo a torcer. ¿Cómo terminó?
Literalmente, el Superclásico del fútbol argentino empezó a picarse desde el minuto cero. Lucas Martínez Quarta y Leandro Paredes no se pusieron de acuerdo en el sorteo y protagonizaron un curioso momento en pleno sorteo.
El tenso sorteo de capitanes en River-Boca
El motivo fue claro: ambos capitanes querían atacar en el primer tiempo por el sector en el que mejor estaba la cancha, el que da a la tribuna Centenario del Monumental, con el fin de evitar la parte que quedó afectada producto de los recientes recitales de AC/DC. A tal punto de que tanto River como Boca se pararon en el mismo lado para arrancar el partido.
La disputa comenzó cuando el defensor millonario intentó primeriar y pidió que su equipo arrancara de ese lado del campo, pero rápidamente el 5 xeneize alzó la voz y exigió que todo se defina en el sorteo.
A raíz de esto, el árbitro Darío Herrera lanzó la moneda y la suerte cayó del lado de Martínez Quarta, por lo que River arrancó "ganando" el Superclásico. Al menos en el sorteo...