La tensa disputa entre Paredes y Martínez Quarta en el sorteo de capitanes: qué pasó y quién ganó

Tanto River como Boca se pararon del mismo lado de la cancha para comenzar el Superclásico y nadie quería dar el brazo a torcer. ¿Cómo terminó?

Paredes disputa la pelota con Driussi, que se fue lesionado en el PT del Superclásico.

Literalmente, el Superclásico del fútbol argentino empezó a picarse desde el minuto cero. Lucas Martínez Quarta y Leandro Paredes no se pusieron de acuerdo en el sorteo y protagonizaron un curioso momento en pleno sorteo.

El tenso sorteo de capitanes en River-Boca El motivo fue claro: ambos capitanes querían atacar en el primer tiempo por el sector en el que mejor estaba la cancha, el que da a la tribuna Centenario del Monumental, con el fin de evitar la parte que quedó afectada producto de los recientes recitales de AC/DC. A tal punto de que tanto River como Boca se pararon en el mismo lado para arrancar el partido.

El tremendo recibimiento de la hinchada de River en el Superclásico contra Boca X @SC_ESPN

La disputa comenzó cuando el defensor millonario intentó primeriar y pidió que su equipo arrancara de ese lado del campo, pero rápidamente el 5 xeneize alzó la voz y exigió que todo se defina en el sorteo.