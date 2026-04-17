Video revelador: el terrible estado del campo de juego del Monumental a horas del River-Boca

Los cancheros de River trabajan a contrarreloj para que el césped llegue en mejores condiciones. Sin embargo, el panorama es oscuro a dos días del Superclásico.

Si la previa del Superclásico ya se había caldeado con la designación de Darío Herrera como árbitro principal, algo que en Boca no cayó muy bien por un antecedente ante River que todavía sigue fresco, hay un factor clave que directamente terminó de encender la llama: el campo de juego del Monumental.

El miércoles pasado, en la victoria 1-0 del Millonario ante Carabobo por la Copa Sudamericana, el estadio ubicado en Núñez presentó un estado que encendió las alarmas en ambos bandos: sectores con arena, desniveles y un color que evidencia que el césped no está en buenas condiciones.

¿Los motivos? El club adelantó tareas de resembrado que estaban previstas para más adelante, pero el plan se complicó. En ese sentido, los recitales de AC/DC, con su despliegue de estructuras y el impacto del público, terminaron de dañar un campo de juego que ya venía sensible.

Imágenes preocupantes: así está el Monumental a dos días del Superclásico La preocupación creció fuerte este viernes, cuando TyC Sports difundió imágenes tomadas con un dron que evidencian que prácticamente no hubo avances en el terreno pese a los intensos trabajos de los cancheros de River. De hecho, puertas adentro ya reconocen que la cosa no mejorará mucho más para recibir a Boca el domingo a las 17.

El preocupante campo de juego del Monumental a dos días del Superclásico. El preocupante campo de juego del Monumental a dos días del Superclásico. Video: TyC Sports