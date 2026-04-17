El pedido de Montiel por las quejas sobre la designación de Darío Herrera como juez del Superclásico: "Hay que tener más respeto"

Gonzalo Montiel, capitán de River, se refirió las declaraciones de los futbolistas del Xeneize sobre el juez que impartirá justicia el domingo.

El Superclásico no es un partido más. Tanto para River como para Boca, ganar este partido significa mucho más que tres puntos, significa ganarle a tu eterno rival, darle un golpe muy fuerte y también darle una alegría a todo tu público.

Es por ello que este domingo a las 17:00 en el Monumental, el equipo comandado por el Chacho Coudet recibirá al cuadro dirigido por Claudio Úbeda en un partido trascendental para el futuro de ambos equipos. El Xeneize llega afilado tras ganar sus primeros dos partidos de la Copa Libertadores mientras que el Millonario se aseguró la clasificación a octavos del Torneo Apertura tras el 2-0 a Racing en Avellaneda.

A dos días del compromiso en Núñez, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, los capitanes de ambos clubes, hablaron en la conferencia de prensa organizada por la AFA en el Predio Lionel Andrés Messi, y uno de los primeros temas del cual se habló fue sobre la designación de Darío Herrera como el árbitro del partido y el estado del campo de juego.

Montiel y un firme pedido por Darío Herrera y su terna arbitral El pedido de Montiel sobre la designación de Darío Herrera como juez del Superclásico X @TyC_Sports

Hace unas horas, algunos futbolistas del cuadro de la Ribera lanzaron picantes declaraciones contra juez y sobre el césped del Monumental, y ahora Cachete fue contundente y pidió que se le tengo más respeto: "Del árbitro creo hay que tener un poquito más de respeto. Es el que decide", comenzó.