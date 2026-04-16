El complicado estado del campo de juego del Monumental a 4 días de recibir a Boca en el Superclásico

El estado del campo de juego del estadio Monumental volvió a generar inquietud en River Plate , justo en la antesala del Superclásico frente a Boca Juniors .

En el partido ante Carabobo por la Copa Sudamericana , el césped mostró signos evidentes de desgaste, con sectores irregulares que complicaron el traslado de la pelota y el normal desarrollo del juego.

El problema no es nuevo: ya ante Belgrano, el 5 de abril, habían quedado a la vista las consecuencias de los recitales de AC/DC, que afectaron principalmente una de las zonas cercanas a la tribuna Centenario.

Las MARCAS en el campo de juego del ESTADIO MONUMENTAL.Sigue herido el césped tras los recitales de AC/DC, a solo 4 días del Superclásico entre RIVER PLATE y BOCA JUNIORS. pic.twitter.com/2EQX9qv3qd

Desde el club iniciaron rápidamente trabajos de recuperación, en paralelo con el recambio estacional del césped de verano al de invierno. Si bien hubo mejoras en algunos sectores, otras zonas siguen en pleno proceso de reacondicionamiento.

Incluso, durante el último partido se observaron marcas visibles y presencia de arena, lo que influyó en el pique y la circulación de la pelota, generando incomodidad en varios tramos del encuentro.

Con algunos días todavía por delante, en River confían en poder mejorar el estado del campo para el Superclásico. La gran incógnita es si llegará en condiciones óptimas para un partido que exige el máximo nivel en todos los detalles.