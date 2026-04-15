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Maracanazo azul: Independiente Rivadavia hizo historia y bajó a Fluminense en Brasil

Independiente Rivadavia venció a Fluminense en el Maracaná con goles de Fabricio Sartori y Alex Arce.

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EFE

Independiente Rivadavia logró una victoria inolvidable en Brasil al imponerse 2 a 1 ante Fluminense, en una noche que ya quedó grabada en la historia del club.

El Maracanazo de la Lepra en Brasil

El inicio fue cuesta arriba. El conjunto brasileño salió con intensidad, presionando alto y marcando el ritmo del partido. A los 9 minutos encontró la ventaja a través de Arana, aprovechando ese arranque furioso que suele imponer como local. A la Lepra le costó hacer pie en esos primeros minutos y sufrió el empuje del rival.

Arce puso el 2-1 de la Lepra en el Maracaná

Arce puso el 2-1 de la Lepra en el Maracaná

Con el correr del tiempo, el equipo mendocino comenzó a acomodarse. Ganó confianza, empezó a tener más la pelota y logró emparejar el desarrollo. Ese crecimiento tuvo su premio a los 37 minutos, cuando Fabricio Sartori apareció de cabeza tras un preciso centro de Costa para marcar el empate.

En el complemento, Independiente mostró personalidad. Ya sin el dominio inicial de Fluminense, el partido se hizo más parejo y la Lepra encontró los espacios. Fue allí cuando emergió, una vez más, Alex Arce, que convirtió el segundo gol y dio vuelta el resultado en un escenario imponente como el Maracaná.

Sartori portada

Sartori portada

A partir de ese momento, el equipo de Alfredo Berti supo jugar el partido. Se replegó cuando fue necesario, resistió los intentos del conjunto brasileño y apostó a salir rápido de contra para liquidarlo. Fluminense empujó con su gente, pero se encontró con una defensa firme y un equipo ordenado.

Fue un triunfo de carácter, de inteligencia y de eficacia. Independiente Rivadavia no solo ganó en Brasil: hizo historia, demostrando que puede competir y dar el golpe en los escenarios más exigentes del continente.

Arana abrió el marcador para Fluminense ante Independiente Rivadavia

Arana abrió el marcador para Fluminense ante Independiente Rivadavia

Las fotos del duelo en el Maracaná

Sartori Independiente Rivadavia
Sartori Independiente Rivadavia
ndependien

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Fluminense Independiente Rivadavia
Tempranero gol del Flu en el Maracaná.

Tempranero gol del Flu en el Maracaná.

Fluminense Independiente Rivadavia
Con gol de Guilherme Arana, Fluminense vence a Independiente Rivadavia.

Con gol de Guilherme Arana, Fluminense vence a Independiente Rivadavia.

El minuto a minuto de Fluminense vs Independiente Rivadavia

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