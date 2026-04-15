Copa Argentina: el papelón reglamentario del árbitro en la definición por penales entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro

Por la Copa Argentina, el árbitro Nahuel Viñas casi priva a Gimnasia y Tiro de la victoria en la tanda por ignorar una nueva normativa vigente desde 2025.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza quedó eliminado en la primera instancia de la Copa Argentina 2026 este miércoles frente a Gimnasia y Tiro. Tras igualar 0-0 en los 90 minutos, fueron a los penales y allí el elenco salteño se impuso por 4-3, ganándose así un lugar en los dieciseisavos de final.

Si bien el Albo se terminó quedando con la clasificación, debería haberla conseguido con unos disparos de anticipación y hasta corrió riesgo de perderla por un insólito error del árbitro Nahuel Viñas, que anuló un tanto válido en la tanda que podría haber cambiado el resultado de la misma.

El penal del papelón arbitral en Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro El penal del papelón arbitral en Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro Con el tanteador 2-2, el Lobo venía de errar su quinta ejecución y le dejaba al elenco blanquiceleste la oportunidad de liquidarlo en los primeros cinco. Walter Montoya fue el encargado de ejecutarlo, y si bien lo metió, se había resbalado al momento de patearlo y tocó la pelota con ambos pies, por lo que el gol no fue válido.

Pues bien, con la nueva reglamentación vigente desde junio de 2025 por el caso Julián Álvarez, el disparo debería haberse repetido. Sin embargo, el colegiado decidió anularlo de manera definitiva, ignorando la normativa actual. Afortunadamente para Gimnasia y Tiro, esto no le costó la clasificación y terminaría quedándose con la merecida victoria en el mata-mata.

La insólita explicación del árbitro al penal que no repitió en la Copa Argentina La insólita explicación del árbitro al penal que no repitió en la Copa Argentina Más tarde, en la transmisión oficial de TyC Sports pudieron hablar con el árbitro, quien dio una insólita explicación de su fallo: "Si es durante el partido, hay tiro libre indirecto; pero en la tanda es anulación del disparo", argumentó Viñas, lo que dejó a las claras que desconocía el nuevo reglamento, puesto que actuó como indicaba el viejo.